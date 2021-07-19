Контролировать обращение медизделий будут по новым правилам

Правительство РФ обновило порядок проведения федерального госконтроля за обращением медизделий.

Теперь при проверках используется система управления рисками, все объекты госконтроля должны быть разнесены по категориям риска причинения вреда (значительный, средний, умеренный и низкий риски).

В зависимости от этого плановые проверки будут проводиться один раз в 4 года (значительный риск) или 1 раз в 6 лет (средний и умеренный риски).

Помимо документарных и выездных проверок, Росздравнадзор вправе проводить контрольные закупки, выборочный контроль и инспекционный визит.

Если необходимо обжаловать результаты проверки, предписание и т.п., то перед подачей заявления в суд следует предварительно подать жалобу в сам Росздравнадзор через портал госуслуг.