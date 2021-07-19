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    СФ: Научную деятельность необходимо вывести из-под действия закона о госзакупках

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    Научную деятельность предлагают вывести из-под действия закона о госзакупках. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала глава Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

    «Изменить нормы законодательства необходимо, чтобы расширить окно возможностей для ученых, реализации их смелых идей. Какие-то механизмы контроля при госзакупках, безусловно, необходимы, но не в ущерб науке», — отметила она.

    Сенатор уточнила, что уже удалось продвинуться в вопросе, касающемся особого подхода к контрактам на осуществление научно-исследовательских работ. По ее словам, была принята поправка, закрепляющая возможность изменений существенных условий такого контракта в случае невозможности его исполнения по независимым от сторон причинам. Для фундаментальных исследований это особенно важно, уверена Гумерова.

    Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко сообщала, что сенаторы совместно с Правительством готовят закон о молодых ученых, который предусматривает дополнительные меры социальной поддержки для них. В  документе будут прописаны новые преференции, которыми могут стать, например, обязательное предоставление служебного жилья или льготной ипотеки молодым исследователям.

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