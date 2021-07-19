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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Ограничения к мерам господдержки для некоторых МСП смягчат

    Ограничения к мерам господдержки для некоторых МСП смягчат

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    Правительство РФ поддержало законопроект, которым предлагается улучшить положение претендентов на получение господдержки из числа малого и среднего предпринимательства. Речь о тех, кто допустил незначительные нарушения порядка и условий оказания поддержки в прошлом, сообщает Министерство экономического развития РФ.

    В настоящее время предпринимателя, который, к примеру, допустил технические ошибки или незначительно нарушил сроки, лишают права пользоваться господдержкой, если с момента нарушения прошло менее трех лет.

    Законопроектом предлагается сократить этот период до одного года, но при условии, что нарушения были незначительными. Срок останется прежним, если нарушение касается нецелевого использования средств и предоставления недостоверных сведений и документов. 

    Планируется также вообще не ограничивать в господдержке тех субъектов МСП, которые добровольно и в полном объеме устранят нарушения в срок, установленный органом или организацией, оказывающими поддержку.

    В случае принятия законопроекта, появится еще одно новшество: информация о нарушениях и сроках для их устранения будет заноситься в реестр субъектов МСП-получателей поддержки.

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