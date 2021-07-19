Ремонтные работы и поставка оборудования — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 19 по 23 июля 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков

Ремонтные работы

Выполнение работ по объектам:

«Капитальный ремонт МГ Пунга-Ухта-Грязовец: Ду 1420, инв. №000207, ремонтируемый участок км 0,4 - 31,32. Замена труб. Пунгинское ЛПУМГ»;

«Капитальный ремонт МГ Пунга-Ухта-Грязовец, Ду 1420, инв. №000207, ремонтируемый участок км 31,32 - 57,9. Замена труб. Пунгинское ЛПУМГ».

ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 годах.

Способ закупки: Запрос предложений.

Дата и время окончания срока приема заявок: 22.07.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 3 337 123 275,36 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром трансгаз Югорск» — крупнейшее газотранспортное предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее транспортировку газа с месторождений Севера Западной Сибири (Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и др.) потребителям европейской части страны, странам ближнего и дальнего зарубежья. Общая протяженность магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» составляет более 27,7 тысячи километров. Ежесуточно газотранспортной системой (ГТС) ООО «Газпром трансгаз Югорск» транспортируется свыше 1 миллиарда кубометров газа, а в пиковые периоды — до 1,5 миллиарда кубометров газа.

Капитальный ремонт

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Магистральный газопровод СРТО-Торжок: 34.0 от 1265-1298 км ДУ 1400» (инв. № 440) – капитальный ремонт методом замены труб на участке км 1117/382 – 1151,6/415 (34,6 км). Вуктыльское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2023 году.

Способ закупки: запрос предложений.

Дата и время окончания срока приема заявок: 23.07.2021 10:00 (МСК)

Начальная цена: 1 717 522 447,22 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром трансгаз Ухта» оказывает прямое влияние на социально-экономическое развитие Европейского Севера России. Эксплуатируемая ООО «Газпром трансгаз Ухта» газотранспортная система проходит через территории девяти субъектов Российской Федерации: Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Тверской, Владимирской, Ивановской областей.

Торги ГК Газпром (торги по 223 -ФЗ )

Поставка газоизмерительной системы

Поставка газоизмерительной системы (в ходе ПИР) для объекта строительства «Уральский региональный метрологический центр для испытаний и поверки расходомеров газа в рабочих условиях на базе ГИС "Долгодеревенская". Третий пусковой комплекс» для нужд ООО «Газпром комплектация».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 28.07.2021.

Начальная цена: 3 009 559 500,00 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром комплектация» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», является централизованным поставщиком дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», основная задача которого — организация своевременных поставок материально-технических ресурсов для нужд ПАО «Газпром» и его дочерних компаний в необходимом объеме, требуемого качества и на экономически выгодных условиях.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.