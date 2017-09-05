Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 в сфере обрабатывающего производства

Организуя участие в тендерах, не забудьте ознакомиться с планами закупок крупнейших заказчиков. Вы сможете узнать о потребности в товарах и услугах по различным направлениям, успеть подготовиться и подать заявку на участие.

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В сентябре и октябре 2017 г. 133 заказчиком ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 11 024 закупки сферы обрабатывающего производства на сумму более 45 млрд. руб., среди них:

Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 г.

Наименование организации Количество процедур (шт.) Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.) АО «Концерн «ВКО Алмаз-Антей»



318 1,49 млрд. от 760 тыс. до 14 млн. АО «НПО «ЛЭМЗ»



3 087 3,34 млрд. от 160 тыс. до 3 млн. АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»



2 379 10,33 млрд. от 500 тыс. до 17 млн. АО «Златмаш»



1 139 4,43 млрд. от 100 тыс. до 26 млн. АО «МАШ»



433 2,43 млрд. от 55 тыс. до 206 млн.

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Чтобы стать поставщиком крупнейших компаний России, необходимо получить Электронную подпись и аккредитоваться на ЭТП ГПБ. Если Вам нужна помощь, воспользуйтесь подходящим тарифом сопровождени я участника торгов или проконсультируйтесь с нашим специалистом по номеру 7 495 150-06-61.

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