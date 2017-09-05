Организуя участие в тендерах, не забудьте ознакомиться с планами закупок крупнейших заказчиков. Вы сможете узнать о потребности в товарах и услугах по различным направлениям, успеть подготовиться и подать заявку на участие.
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В сентябре и октябре 2017 г. 133 заказчиком ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 11 024 закупки сферы обрабатывающего производства на сумму более 45 млрд. руб., среди них:
Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 г.
Чтобы стать поставщиком крупнейших компаний России, необходимо получить Электронную подпись и аккредитоваться на ЭТП ГПБ. Если Вам нужна помощь, воспользуйтесь подходящим тарифом сопровождения участника торгов или проконсультируйтесь с нашим специалистом по номеру 7 495 150-06-61.
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Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 г. ГК «Газпром»