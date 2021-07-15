Конференция «Правоприменительная практика для медицинских учреждений по 44-ФЗ. Новые правила в 2021 году»

8 июля 2021 во Владивостоке состоялась региональная конференция «Правоприменительная практика для медицинских учреждений по 44-ФЗ. Новые правила в 2021 году». Организаторами выступили Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края и Электронная торговая площадка Газпромбанка.

С приветственным словом к гостям обратилась Иванова Елена Юрьевна — Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края.

На конференции Кузнецов Кирилл Владимирович — Генеральный директор Центра эффективных закупок Tendery.ru, эксперт РАНХиГС при Президенте РФ, антикоррупционный эксперт, аккредитованный Минюстом РФ, специалист-практик в области закупок с 1998 г., автор книг и профильных статей в области закупок, разобрал вопросы последних изменений законодательства в госзакупках, расчет НМЦК, рассмотрел техническое задание и требования к участникам закупок в 2021 году, представил обзор грядущих правовых изменений в 2022 году.

Котугин Антон Андреевич — руководитель направления ЭТП ГПБ выступил с докладом: «Практическое применение функционала и сервисов ЭТП ГПБ».

«В рамках конференции обсуждались самые наболевшие и важные вопросы правоприменительной практики по 44-ФЗ. Собрались специалисты закупочной деятельности из различных сфер: медицины, стройки, представители федеральных заказчиков, которые делились крайне важным опытом использования норм права» — отметил по результатам события Антон Котугин.

Конференция прошла в плодотворном ключе, эксперты активно отвечали на вопросы слушателей, были представлены актуальные и полезные материалы по госзакупкам для медицинских учреждений.