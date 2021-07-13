День Рождения ЭТП ГПБ — 9 лет с вами!

12 июля 2021 года ЭТП ГПБ исполнилось 9 лет. Уже девять лет мы создаем цифровые сервисы, формируем комфортную среду для участия в торгах и работаем для создания оптимальных бизнес-процессов в закупках.

Мы поздравляем всех, кто был с нами эти долгие годы — клиентов, заказчиков и организаторов электронных процедур, поставщиков, партнеров! Вместе мы смогли выйти в лидеры рынка, добились стабильного роста, даже преодолели последствия пандемии!

Мы желаем вам дальнейшего успешного развития, стабильности, выгодных торгов и реализации поставленных целей!

А мы будем продолжать развивать электронные сервисы, оставаться на связи, консультировать, помогать и создавать возможности, ваша команда ЭТП ГПБ!