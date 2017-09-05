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    Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 в сфере транспортировки и хранения

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    Мы продолжаем публикацию планов закупок наших Заказчиков. Вы сможете узнать о потребности в товарах и услугах по различным направлениям, успеть подготовиться и подать заявку на участие.

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    В сентябре и октябре 2017 г. 33 заказчика ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 143 закупки сферы транспортировки и хранения на сумму более 2,6 млрд. руб., среди них:

                          

                                                           Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 г.

                                    
    Наименование организации Количество процедур (шт.) Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.)

    ОАО «Военторг-Восток»


    		11 19,74 млн. от 730 тыс. до 3 млн.

    АО «Торговый порт Посьет»


    		17 4,08 млн.  от 240 тыс.

    АО «Авиакомпания «Россия»



    		30 110,35 млн. от 1 млн. до 15 млн. 

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