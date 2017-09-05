Мы продолжаем публикацию планов закупок наших Заказчиков. Вы сможете узнать о потребности в товарах и услугах по различным направлениям, успеть подготовиться и подать заявку на участие.
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В сентябре и октябре 2017 г. 33 заказчика ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 143 закупки сферы транспортировки и хранения на сумму более 2,6 млрд. руб., среди них:
Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 г.
|Наименование организации
|Количество процедур (шт.)
|Объём закупок (руб.)
|НМЦК (руб.)
|11
|19,74 млн.
|от 730 тыс. до 3 млн.
|17
|4,08 млн.
|от 240 тыс.
|
|30
|110,35 млн.
|от 1 млн. до 15 млн.
Чтобы стать поставщиком крупнейших компаний России, необходимо получить Электронную подпись и аккредитоваться на ЭТП ГПБ. Если Вам нужна помощь, воспользуйтесь подходящим тарифом сопровождения участника торгов или проконсультируйтесь с нашим специалистом по номеру 7 495 150-06-61.
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