Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 в сфере транспортировки и хранения

Мы продолжаем публикацию планов закупок наших Заказчиков. Вы сможете узнать о потребности в товарах и услугах по различным направлениям, успеть подготовиться и подать заявку на участие.

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В сентябре и октябре 2017 г. 33 заказчика ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 143 закупки сферы транспортировки и хранения на сумму более 2,6 млрд. руб., среди них:

Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 г.

Наименование организации Количество процедур (шт.) Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.) ОАО «Военторг-Восток»

11 19,74 млн. от 730 тыс. до 3 млн. АО «Торговый порт Посьет»

17 4,08 млн. от 240 тыс. АО «Авиакомпания «Россия»



30 110,35 млн. от 1 млн. до 15 млн.

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