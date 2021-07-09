Жалобу в ФАС можно подать через ЕИС

Подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу теперь можно через Единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС). Преимуществами для участников закупки станут автоматизированное заполнение информации, необходимой для подачи жалобы, а также система ее автоматической проверки. Все это значительно снизит вероятность возврата жалобы из-за ее неправильной подготовки. Новый функционал единой информационной системы в сфере закупок доступен с 5 июля любому участнику электронных закупок.

В ФАС уточнили, что и участник закупки, и заказчик будут в режиме реального времени получать информацию обо всех этапах рассмотрения жалобы в своих личных кабинетах.

ФАС России совместно с Федеральным казначейством провела совещание в режиме ВКС с участием территориальных органов службы. Обсуждались технические особенности электронного обжалования, а также конкретные действия сотрудников ФАС по рассмотрению жалоб.

Планируется, что с 1 января 2022 г. все жалобы по электронным процедурам закупок будут направляться через ЕИС. До этого времени участники закупок по-прежнему могут подать жалобу в ФАС России в письменной форме.