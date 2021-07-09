Доля российских товаров в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ составила в I полугодии 78,6%

Доля продукции российского производства в закупках госкомпаний и госзказчиков в первой половине 2021 г. составила 78,6%. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития и диверсификации продукции оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, с начала года по 44-ФЗ и 223-ФЗ доля российских товаров составила 78,6 %, тогда как в 2019 г. — 50%, а в 2020 г. — 75%. При этом Борисов отметил, что есть опасения, что при использовании механизмов квотирования закупок товаров российского производства и предоставления ценовой преференции поставщикам российской продукции на рынок могут быть поставлены некачественные товары.

В начале 2019 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству поддержать диверсификацию производства предприятий ОПК на выпуск продукции гражданского назначения мерами, направленными на закупки такой продукции госзаказчиками и госкомпаниями. К 2025 г. предполагается повысить долю гражданской продукции предприятий ОПК до 30% от общего объема производства на этих предприятиях, а к 2030 г. — до 50%.

По итогам прошлого года доля продукции гражданского назначения в общем объеме производства предприятий оборонно-промышленного комплекса достигла 25,6%, напоминает «Интерфакс». В том числе, за счет введения различных ограничительных мер на закупку импортной промпродукции, предоставления преференций российским предприятиям.

В числе последних — нормы о квотировании закупок товаров российского производства. С января текущего года вступили в силу правительственные постановления об утверждении квот на закупку госзаказчиками 107 видов товаров (по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности) и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производства (или произведенного в странах ЕАЭС).

Этими документами утверждены перечни товаров, подпадающих под квотирование, и размер квот на 2021-2023 гг.. Для большинства позиций перечня товаров для госзаказчиков размер квот установлен на уровне 40-60% от годового объема закупок.

По данным Минпромторга, в 2020 г. доля российской продукции в госзакупках выросла до 57% с 49% в 2019 г. В прошлом году госзаказчики закупили товары российского производства на 1,7 трлн руб. (1,4 трлн руб. в 2019 г.). На приобретение импортных товаров было затрачено 1,3 трлн руб. (1,4 трлн руб. в 2019 г.).

В сегменте закупок госкомпаний рост доли закупок российской продукции оказался более значительным — 86% против 51% в 2019 г. То есть, в прошлом году госкомпании потратили на закупку товаров российского производства 4,7 трлн руб. (2,5 трлн руб. в 2019 г.), а на закупку импортных товаров — 749 млрд руб. (2,4 трлн руб. в 2019 г.).