Утвержден новый порядок ведения РНП по 44-ФЗ

С 1 июля информация об участнике закупки или о контрагенте включается в Реестр недобросовестных поставщиков по новым правилам. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» признано утратившим силу.

Обновленные правила содержат в том числе порядок направления обращения о включении информации об участнике закупки или о контрагенте в реестр, требования к составу, содержанию обращения, рассмотрения органом контроля указанного обращения, а также основания для принятия решения о включении информации в реестр либо об отказе в таком включении, порядок направления решения о включении информации в реестр либо решения об отказе и порядок исключения информации из реестра.

Согласно документу, начиная с 1 апреля 2022 г. документооборот между заказчиком и органом контроля при рассмотрении вопроса о включении информации в РНП будет в электронной форме с использованием ЕИС, за исключением случаев проведения бумажных и закрытых торгов.

Утверждены также формы документов, необходимых для ведения РНП.