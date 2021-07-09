В личном кабинете налогоплательщика появился новый сервис для предпринимателей

В личном кабинете налогоплательщика предприниматели смогут узнавать о риске приостановки счетов из-за не представленных вовремя деклараций.

В пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ уточнили, что в личных кабинетах налогоплательщика юридического лица и индивидуального предпринимателя (на ОСН) появился новый раздел «Как меня видит налоговая» во вкладке «Риск блокировки счета».

В разделе есть информация о двух потенциальных рисках: о риске приостановления операций по счетам за непредставление налоговой отчетности в срок и о риске несвоевременного представления деклараций (расчетов) в будущем, для расчета которого используются исторические данные по налоговой дисциплине налогоплательщика за три года.

Таким образом, налогоплательщик, пропустив срок сдачи декларации, уже на следующий день сможет увидеть информацию об этом в своем личном кабинете и количество дней до возможной блокировки счета.

Если раньше решение о блокировке налоговый орган мог принять через 10 дней, то в связи с изменениями, внесенными 368-ФЗ, теперь этот срок увеличен до 20 дней. В течение этого периода налоговый орган будет дополнительно уведомлять плательщика о рисках.

Новый сервис будет востребован для компаний с развитой филиальной сетью. С его помощью головной офис может контролировать налоговую дисциплину на местах, избегая риска блокировки счетов для всей компании, считают в ФНС.