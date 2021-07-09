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    Регистрация в ЕИС изменена

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    Казначейство России утвердило новый порядок регистрации в Единой информационной системе в сфере закупок. Соответствующий приказ Казначейства России вступает в силу 11 июля.

    Скорректирована процедура регистрации в ЕИС информационных систем и организаций, в том числе актуализирован перечень представителей юрлиц, совершающих в ЕИС необходимые действия от имени организации.

    Определены и сроки — пять рабочих дней, в течение которых в ЕИС изменяются сведения о зарегистрированной информационной системе или аннулирование данных.

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