Регистрация в ЕИС изменена

Казначейство России утвердило новый порядок регистрации в Единой информационной системе в сфере закупок. Соответствующий приказ Казначейства России вступает в силу 11 июля.

Скорректирована процедура регистрации в ЕИС информационных систем и организаций, в том числе актуализирован перечень представителей юрлиц, совершающих в ЕИС необходимые действия от имени организации.

Определены и сроки — пять рабочих дней, в течение которых в ЕИС изменяются сведения о зарегистрированной информационной системе или аннулирование данных.