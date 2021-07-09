СП: Число контрактов, заключенных с единственным поставщиком из-за пандемии выросло в 15,6 раз

Почти 75% от общего объема контрактов в рамках госзакупок в 2020 г. были заключены с единственным поставщиком. Об этом говорится в отчете Счетной палаты «Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 2020 год».

«Рынок государственных закупок характеризуется высокой степенью концентрации крупных поставщиков. Объем контрактов, заключенных с единственным поставщиком, в том числе по результатам несостоявшихся закупок, в 2020 году составил 74,1%», – сказано в отчете. При этом ведомство отмечает, что количество контрактов, заключенных с единственным поставщиком в связи с пандемией, выросло в 15,6 раза, сумма таких контрактов увеличилась в шесть раз – с 54 млрд руб. в 2019 г. до 361 млрд руб. в 2020 г.

По данным контрольного ведомства, реальная конкуренция есть только при закупках стоимостью до 10 млн руб.

Объем государственных и корпоративных закупок в 2020 г. в России соответствовал среднему значению, которое сложилось в 2014-2019 гг., и составил 27% ВВП. По мнению представителей контрольного ведомства, система государственных и корпоративных закупок может быть использована в качестве инструмента для стимулирования экономического роста, развития конкуренции в различных отраслях, стимулирования и поддержки развития отраслей российской экономики.

Применение отдельных сервисов, в частности рекомендательных систем для поставщиков, потенциально позволяет существенно снижать уровень несостоявшихся процедур и обеспечивать дополнительную экономию для заказчиков на закупке. Расчеты показывают, что рост доли состоявшихся закупок только на 1% потенциально может дать дополнительную экономию порядка 4,2 млрд руб.

В Счетной палате также отметили, что электронные площадки играют важную роль в обеспечении коммуникации заказчиков с поставщиками.