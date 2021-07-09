Капитальный ремонт, работы по устройству автодорог, открытие кредитной линии — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 12 по 16 июля 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков

Капитальный ремонт газораспределительных станций

Выполнение работ по капитальному ремонту газораспределительных станций для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2022 - 2024 годах.

Способ закупки: Запрос предложений.

Дата и время окончания срока приема заявок: 19.07.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 502 693 646,69 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: ООО «Газпром трансгаз Чайковский» осуществляет транспорт газа по 15 магистральным газопроводам в центральные районы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие расположено на территории Пермского края и Удмуртской Республики.

Протяженность газовых магистралей, находящихся в зоне обслуживания предприятия, составляет более 10,5 тыс. км. В состав общества входит 18 филиалов, в том числе 12 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 15 компрессорных станций, 251 газоперекачивающий агрегат, 8 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В эксплуатации компании находится 122 газораспределительных станции. На предприятии работают порядка 8,5 тысяч человек.

Выполнение работ по устройству автомобильной дороги

Выполнение работ по устройству автомобильной дороги от Харасавэйского ГКМ до ГП-3 Бованенковского НГКМ на участке ПК240+00,00 – ПК480+00,00 на объекте «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ».

Способ закупки: Запрос предложений.

Дата и время окончания срока приема заявок: 15.07.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 994 387 155,74 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: АО «Газстройпром» – ведущая российская многопрофильная компания, выполняющая полный комплекс работ в рамках реализации инфраструктурных проектов по добыче, переработке и транспортировке природного газа.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Открытие возобновляемой рамочной кредитной линии

Открытие возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.

Способ закупки: Запрос (ценовых) котировок.

Дата и время окончания срока приема заявок: 14.07.2021 15:00 (МСК).

Начальная цена: 2 500 822 000,00 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: ООО «НОВОГОР-Прикамье» – компания коммунального комплекса, действующая на территории Пермского края и обеспечивающая потребителей ресурсами и услугами – водой, канализацией. Управляется АО «РКС - Менеджмент».

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.