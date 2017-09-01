Подписано постановление об утверждении новых правил определения размера штрафов для поставщиков

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении новых правил определения размера штрафов для поставщиков по госзакупкам и госзаказчиков (осуществляют закупки в соответствии с законом "О контрактной системе", 44-ФЗ) в зависимости от цены контракта, следует из сообщения на сайте правительства РФ.

Постановлением предусматривается дифференцированный размер штрафа в зависимости от цены контракта. Установлены особенности расчета штрафа по контракту, заключенному по итогам закупки, в которой участвуют субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

По новым правилам поставщики, нарушившие обязательства по крупным контрактам (свыше 100 млн рублей), будут платить штрафы в размере от 0,5% до 0,1% (включая 0,4%, 0,3%, 0,25% и 0,2%) от цены контракта в зависимости от суммы. Так, штраф в размере 0,5% от суммы контракта будет начисляться при стоимости контракта от 100 млн рублей до 500 млн рублей. Штраф в 0,1% от цены контракта будет применяться в случае нарушения обязательств по контрактам на сумму более 10 млрд рублей.

Подобная привязка сделана и для контрактов, заключенных по результатам закупок, в которых могут принимать участие только субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). При нарушении обязательств по контракту на сумму до 3 млн рублей предполагается начислять штраф в размере 3% от цены контракта, на сумму до 10 млн рублей - 2%, на сумму до 20 млн рублей - 1%.

Также определены правила начисления дифференцированных штрафов для субподрядчиков.

В изменениях правил оговаривается, что сумма начисленных пени и штрафов не должна превышать цены контракта.

По уже прежним правилам определения размера штрафов, поставщикам (при этом субъекты МСП никак не выделялись), нарушившим контрактные обязательства, начислялись штрафы в размере от 10% от цены контракта (до 3 млн рублей) до 0,5% (цена контракта более 100 млн рублей).