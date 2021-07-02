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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Регламентные работы на ЭТП ГПБ с 3 по 5 июля 2021 года

    Регламентные работы на ЭТП ГПБ с 3 по 5 июля 2021 года

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    Уважаемые пользователи ЭТП ГПБ! Сообщаем, что в период с 23:00 3 июля 2021 года по 06:00 5 июля 2021 года по московскому времени на ЭТП ГПБ запланированы регламентные работы.

    Во время проведения работ возможна частичная недоступность ЭТП. Просим учитывать данную информацию при планировании работы и заблаговременно осуществить размещение информации и документов.

    Дополнительно сообщаем, что с 23:00 2 июля 2021 года до 10:00 4 июля 2021 года по московскому времени на Официальном сайте ЕИС будут проводиться регламентные работы. Во время проведения работ  ЕИС будет недоступен. 

    ЕИС, регламентные работы, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
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