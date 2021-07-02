Регламентные работы на ЭТП ГПБ с 3 по 5 июля 2021 года

04 июня 2021 г.
Электронное обжалование в ЕИС в сфере закупокПодробнее
04 марта 2021 г.
НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ. ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ЗАКУПОЧНОМ ПРОЦЕССЕПодробнее
09 декабря 2020 г.
Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020. Обзор от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
31 июля 2020 г.
Новые типовые контракты разместили в ЕИСПодробнее
13 мая 2020 г.
Перевод ЕИС на использование свободного программного обеспеченияПодробнее
30 марта 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 годаПодробнее
30 декабря 2019 г.
График работы ЕИС в период новогодних праздниковПодробнее
30 декабря 2019 г.
Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020Подробнее
29 апреля 2019 г.
Госзакупки снабдят новыми документамиПодробнее
06 июля 2018 г.
Кто и почему попадает в реестр ненадежных поставщиковПодробнее
04 июля 2018 г.
Как проводить закупки по 223-ФЗ с июляПодробнее
29 июня 2018 г.
Содержание отчета о заключенных договорах по 223-ФЗ с 1 июля 2018 годаПодробнее
28 мая 2018 г.
Кому и зачем нужен торговый портал Подробнее
02 апреля 2018 г.
Минфин отчитается о госзакупках в 2017 годуПодробнее
21 марта 2018 г.
Минфин подчеркнул важность допсервисов в ЕИСПодробнее
27 ноября 2017 г.
Секретные закупки по 44-ФЗ рассмотрят в ГосдумеПодробнее
23 октября 2017 г.
Госзаказчики начнут закупаться по каталогу ТРУ Подробнее
18 сентября 2017 г.
Минфин организует сбор обратной связи от всех участников рынка закупокПодробнее
07 августа 2017 г.
Счётная палата приглашает принять участие в опросе по оценке ЕИСПодробнее
27 июля 2017 г.
Минфин предложил проводить малые закупки через Каталог ЕИСПодробнее
06 июля 2017 г.
Подписан контракт на информатизацию системы госзакупокПодробнее
23 июня 2017 г.
Реформа по переводу госзакупок в электронный вид откладывается до 2019 годаПодробнее