Регламентные работы на ЭТП ГПБ с 3 по 5 июля 2021 года

Уважаемые пользователи ЭТП ГПБ! Сообщаем, что в период с 23:00 3 июля 2021 года по 06:00 5 июля 2021 года по московскому времени на ЭТП ГПБ запланированы регламентные работы.

Во время проведения работ возможна частичная недоступность ЭТП. Просим учитывать данную информацию при планировании работы и заблаговременно осуществить размещение информации и документов.

Дополнительно сообщаем, что с 23:00 2 июля 2021 года до 10:00 4 июля 2021 года по московскому времени на Официальном сайте ЕИС будут проводиться регламентные работы. Во время проведения работ ЕИС будет недоступен.