Титов предложил продлить мораторий на проверки МСП до конца 2022 г.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил обращение президенту, в котором предложил продлить мораторий на проверки малых и средних предприятий (МСП) до конца 2022 г.

Мораторий на плановые проверки МСП введен в качестве одной из мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса в 2020 г. Запрет действует до 31 декабря 2021 г., но не касается внеплановых проверок, которые проводятся по причине возможного нанесения вреда здоровью, угрозы жизни, возникновения ЧП.

Титов в своем обращении указал, что 1 июля 2021 г. вступает в силу новый закон о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ, который устанавливает новые принципы контроля и новые виды контрольных мероприятий, например инспекционный визит. По мнению бизнес-омбудсмена, правоприменительная практика по нормам нового закона как минимум год еще не будет сформирована. Он отметил, что новые положения, определяющие возможные виды контрольных мероприятий и критерии отнесения объектов к категориям риска, только разрабатываются.

В своем ежегодном докладе, который Титов представит президенту в ближайшее время, отмечаются сохраняющиеся проблемы в отношениях бизнеса с контрольно-надзорными органами. Суммы штрафов несоразмерны нарушениям. Количество предпринимательских статей в КоАП об административных правонарушениях столь велико, что предприниматель не может контролировать все виды нарушений. Предприниматель не понимает, что от него требуют, часто узнает о требовании в момент получения штрафа. Требования не аккумулированы по отраслям, нет единого источника знаний о требованиях. Документы о требованиях не переведены на язык бизнеса. KPI надзорных ведомств не направлены на предотвращение инцидентов и безопасную среду.

Для решения проблем предлагается ввести новые принципы государственного контроля. В частности, предусмотреть вынесение предупреждения в качестве безальтернативной санкции за впервые выявленное в ходе проверки субъектов МСП нарушение в случае, если оно не привело к причинению вреда жизни и здоровью людей, распространить предупреждения на нарушения в налоговой сфере, если действия не умышленны и допущены впервые.

Помимо этого, он рекомендовал разрешить накладывать штраф, только если административное производство открыто в ходе контрольно-надзорного мероприятия, проводимого по согласованию с прокуратурой, а также исключить одновременное административное наказание организации и ее должностного лица.