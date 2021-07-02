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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Взимать долги с исполнителей госконтрактов будут автоматически

    Взимать долги с исполнителей госконтрактов будут автоматически

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    Правительство РФ рассматривает возможность автоматического взимания долгов по обязательным платежам с исполнителей госконтрактов. Задолженности у исполнителей госконтрактов будут списаны сразу же после оплаты договоров.

    Федеральной налоговой службе (ФНС) и Минфину РФ было поручено до 11 июня рассмотреть целесообразность внесение поправок в 44-ФЗ, пишет газета «Известия». В настоящее время в правительстве ведется работа над предложениями, поступившими от ведомств. В будущем Минфин и ФНС должны разработать план мероприятий по реализации этих предложений.

    Закон о закупках для государственных и муниципальных нужд не регулирует вопросы по взысканию и зачислению задолженностей в бюджеты. Кроме того, в рамках действующих норм лицо, имеющее задолженность перед государством, не может быть участником закупки и исполнителем по контракту. Таким образом, внесение изменений считается нецелесообразным, считают в минфине.

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