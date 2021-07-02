Можно ли взыскать доходы, недополученные из-за одностороннего отказа от контракта

Закон о контрактной системе не позволяет взыскать доходы, недополученные из-за одностороннего отказа от контракта. Соответствующее решение приняли суды, рассмотрев жалобу на заказчика.

Стороны заключили контракт на оказание услуг. Общество отказалось его исполнять, поскольку заказчик не выполнил обязательств. Суд признал отказ законным.

Общество обратилось с иском о взыскании упущенной выгоды. По вине заказчика оно не получило прибыль, на которую рассчитывало. Первая инстанция требования удовлетворила. Апелляция и кассация с таким решением не согласились отметив, что упущенная выгода рассчитана исходя из рентабельности, которая указана в смете расходов по контракту. Прибыль выплатили бы обществу после приемки услуг заказчиком. До расторжения контракта они не оказаны. Оснований для выплаты нет.

Общество не доказало, что совершало какие-либо приготовления или действия для получения дохода. Кроме этого по 44-ФЗ можно требовать возместить лишь фактически понесенный ущерб из-за одностороннего отказа от контракта. Право требовать компенсации убытков как недополученного дохода не предусмотрено, а ответственность заказчика ограничена возмещением реального ущерба, оснований для взыскания упущенной выгоды нет.

В результате, Верховный суд РФ не стал пересматривать дело.