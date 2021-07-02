Участникам госзакупок могут разрешить менять цену строительных контрактов

Участникам госзакупок могут разрешить менять цену строительных контрактов. Соответствующие изменения предлагается внести в 44-ФЗ (ч. 1 ст. 95).

Поправками предусмотрено, что стороны вправе изменить существенные условия контракта, в частности цену, в случае если в период исполнения контракта произошло увеличение стоимости строительных материалов на 15% и больше по одной или нескольким позициям в соответствии с классификатором строительной информации, сформированным Минстроем России и размещенном на его официальном сайте на основании ст. 57.6 Градостроительный кодекс.

Изменение цены должно быть обусловлено письменным официальным документом, инициированным Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ или местной администрацией, при условии, что сроки исполнения контракта не увеличатся. Действующие положения законодательства о закупках устанавливают, что цена контракта твердая и изменению не подлежит (ст. 34 44-ФЗ).

Поправки будут касаться государственных и муниципальных контрактов (в том числе которые заключены, но не исполнены), цена которых определена проектно-сметным методом. В случае принятия закона на основании законопроекта, изменения вступят в силу с даты официального опубликования документа.