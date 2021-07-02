Путин подписал закон об увеличении доли госзакупок у МСП до 25%

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении доли госзакупок по 44-ФЗ у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (СМП и СОНКО) с 15 до 25%. Документ опубликован на портале правовой информации (Федеральный закон от 01.07.2021 № 277-ФЗ).

Закон, изначально предусматривавший только распространение на Фонд сохранения и развития Соловецкого архипелага норм 44-ФЗ, был дополнен новыми нормами. В том числе об увеличении доли госзакупок СМП и СОНКО до 25% с 1 января 2022 г.

Еще одна новая норма предусматривает сокращение сроков оплаты по госконтрактам. По госзакупкам у малого бизнеса, извещения о проведении которых размещены в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок в течение 2022 г. — до 10 дней, после 1 января 2023 г. — до 7 дней. По остальным госзакупкам — до 15 дней и до 10 дней соответственно.

Другое новое положение расширяет перечень условий, при которых нормы 44-ФЗ о национальном режиме при осуществлении госзакупок не действуют. По действующей редакции 44-ФЗ Служба внешней разведки и Федеральная служба безопасности могут не соблюдать нацрежим при закупке средств разведывательной и контрразведывательной деятельности. Поправка предусматривает, что эти ведомства смогут не соблюдать нацрежим при закупках «в целях обеспечения органов».