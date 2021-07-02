В Москве могут сдвинуть начало ряда проектов по госзаказу из-за роста цен

Старт ряда проектов в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы может быть сдвинут на более поздний срок из-за роста цен на строительные материалы. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на заммэра города по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарёва.

По его словам, все столичные объекты столкнулись с проблемой роста стоимости из-за удорожания строительных ресурсов. Прежде всего это дорожно-мостовые объекты, где наиболее велика доля применения металла.

«Пошел мировой спрос на стройматериалы, потому что большинство стран в качестве меры по стимулированию экономики используют программы по строительству дорожной инфраструктуры. Строительство является, без ложной скромности, одним из эффективных и быстрых рычагов стимулирования экономики», — говорит заммэра.

На изменение цен власти Москвы готовы реагировать гибко, в том числе оперировать сроками строительства. При этом изменение сроков начала стройки в рамках АИП должно в том числе снизить спрос на стройматериалы.

Но останавливать уже запущенные стройки город не будет. «Постараемся максимально экономить бюджетные средства, но не останавливая строительство уже начатых проектов. Мы понимаем, что само строительство в Москве стимулирует экономику города и ближайших регионов. Останавливать стройку нельзя», — заявил заммэра.