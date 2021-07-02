Лизинг, строительство, ремонт авиационных двигателей — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 5 по 9 июля 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Строительство газоконденсатных эксплуатационных скважин

Строительство газоконденсатных эксплуатационных скважин на полное развитие участка 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ (2-х лотовая закупка).

Способ закупки: конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 03.08.2021.

Начальная цена: 4 667 073 237,35 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Ачим Девелопмент» создано для реализации проекта по обустройству и разработке участков 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

Ремонт авиационных двигателей

Оказание услуг по внеплановому восстановительному ремонту двигателей CFM56-7B.

Способ закупки: Открытый конкурентный отбор (АК «Победа»).

Дата и время окончания срока приема заявок: 30.07.2021 12:00 (МСК).

Начальная цена: 9 146 460,00 USD.

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Справка о заказчике: АК «Победа» начала летать 1 декабря 2014 года. Первый в России лоукостер стал самым успешным проектом в истории российской авиации.

Торги ГК Газпром (торги по 223 -ФЗ)

Определение поставщика предмета лизинга

Определение поставщика предмета лизинга (вагоны-цистерны) для нужд ООО «Газпромтранс».

Способ закупки: маркетинговые исследования.

Дата подведения итогов: 14.07.2021.

Начальная цена: 881 820 000,00 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпромтранс» — 100% дочернее общество ПАО «Газпром», объединяющее железнодорожные активы в единый технологический комплекс и организующее единую систему вывоза товарной продукции предприятий Группы «Газпром» и нефтегазовых компаний России железнодорожным транспортом. Компания входит в ТОП-10 крупнейших российских операторов подвижного состава. Общий парк вагонов в управлении превышает 30 тысяч единиц. Перевозки осуществляются через сеть филиалов, расположенных на крупных грузообразующих предприятиях ПАО «Газпром».

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.