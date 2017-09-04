Контроль за закупками госкомпаниями морской и авиатехники будет усилен

Правительство РФ в четверг одобрило поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), которые предусматривают усиление контроля за закупкой госкомпаниями импортной морской и авиационной техники, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Законопроект наделяет правительство РФ правом определять перечни товаров, работ, услуг, аренды (в том числе фрахт, лизинг), а также цену контракта, при превышении которой заказчики (в том числе негосударственные компании, которые получают в том или ином виде государственную поддержку) должны будут согласовывать соответствующую закупку с правительственной комиссией по импортозамещению.

В настоящее время госкомпании должны согласовывать с правкомиссией по импортозамещению закупку определенных товаров, работ, услуг (главным образом, продукции машиностроения), а также реализацию инвестиционных проектов, бюджет которых превышает 10 млрд рублей.

"В ходе применения этих законодательных норм выявлено, что юридические лица в отдельных случаях закупок имеют возможность не информировать комиссию о заключаемых договорах на закупку некоторых видов товаров, а также на оказание услуг, результатом которых не является производство товаров, - говорится в сообщении об одобрении этого законопроекта правительственной комиссией по законопроектной деятельности. - В частности, основная продукция авиационной и судостроительной промышленности, производимая на территории России, имеет стоимость менее 10 млрд рублей и, не являясь товаром, закупаемым для реализации инвестиционных проектов, не включена в перечни видов продукции машиностроения, закупки которых необходимо согласовывать с комиссией. Заинтересованные организации закупают аналогичные товары за рубежом, что оказывает негативное влияние на развитие отечественной авиационной и судостроительной промышленности".

Предполагается, что принятие этого законопроекта позволит повысить эффективность госконтроля за закупками госкомпаний товаров, работ, услуг за рубежом, а также оказания ими услуг аренды (фрахта, лизинга) с использованием этих товаров.

Законопроект был подготовлен Минэкономразвития. По решению правительства РФ, документ должен быть внесен на рассмотрение Госдумы РФ.



