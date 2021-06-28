Совместный проект Penenza и ЭТП ГПБ — «Финансирование поставщиков “Газпром нефти"»

25 июня был запущен уникальный совместный проект крупнейшей краудлендинговой площадки в России Penenza и ЭТП ГПБ — «Финансирование поставщиков “Газпром нефти"».

В рамках проекта инвесторы площадки получают возможность проинвестировать займы под исполнение контрактов, заказчиками по которым крупнейшие предприятия нефтегазового сектора РФ. А в качестве исполнителя представлен АО «ЦЗС», принадлежащий ЭТП ГПБ и «Газпромнефть-Снабжение».

Финансирование проектов АО «ЦЗС» предоставляет целый комплекс выгодных преимуществ:

Стабильность — до 9% годовых;

Надежность — клиенты АО «ЦЗС» — известные предприятия с хорошей репутацией и устойчивым финансовым положением;

Технологичность — в своей работе АО «ЦЗС» использует инновационные веб-сервисы и передовые IT-разработки, в том числе платформу isource;

Безопасность вложений — заемщик вернет займ, т.к. плательщиками являются надежные компании группы Газпром нефть.

На данный момент уже опубликован первый займ от АО «ЦЗС».

№ заявки: 10023492

Сумма займа: 3 000 000 руб.

Срок: 3 месяца

Доходность: 9% годовых

Цель: обеспечение исполнения договора поставки – «Штрипс оцинкованный».

Краудлендинг — эффективный современный механизм финансирования проектов, где инвесторами выступают пользователи площадки, физические и юридические лица, и площадка обеспечивает проверку и финансовую надежность проектов, а также ведет контроль выплат и движения средств за счет новейших цифровых инструментов.

Сотрудничество платформы Penenza и ЭТП ГПБ — важная возможность поддержать закупочные процедуры заказчиков торговой площадки и обеспечить поставщиков дополнительным инструментом оперативного финансирования.