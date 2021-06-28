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    Совместный проект Penenza и ЭТП ГПБ — «Финансирование поставщиков “Газпром нефти"»

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    25 июня был запущен уникальный совместный проект крупнейшей краудлендинговой площадки в России Penenza и ЭТП ГПБ — «Финансирование поставщиков “Газпром нефти"».

    В рамках проекта инвесторы площадки получают возможность проинвестировать займы под исполнение контрактов, заказчиками по которым крупнейшие предприятия нефтегазового сектора РФ. А в качестве исполнителя представлен АО «ЦЗС», принадлежащий ЭТП ГПБ и «Газпромнефть-Снабжение».

    Финансирование проектов АО «ЦЗС» предоставляет целый комплекс выгодных преимуществ:

    • Стабильность — до 9% годовых;
    • Надежность — клиенты АО «ЦЗС» — известные предприятия с хорошей репутацией и устойчивым финансовым положением;
    • Технологичность — в своей работе АО «ЦЗС» использует инновационные веб-сервисы и передовые IT-разработки, в том числе платформу isource;
    • Безопасность вложений — заемщик вернет займ, т.к. плательщиками являются надежные компании группы Газпром нефть.

    На данный момент уже опубликован первый займ от АО «ЦЗС».

    № заявки: 10023492

    Сумма займа: 3 000 000 руб.

    Срок: 3 месяца

    Доходность: 9% годовых

    Цель: обеспечение исполнения договора поставки – «Штрипс оцинкованный».

    Краудлендинг — эффективный современный механизм финансирования проектов, где инвесторами выступают пользователи площадки, физические и юридические лица, и площадка обеспечивает проверку и финансовую надежность проектов, а также ведет контроль выплат и движения средств за счет новейших цифровых инструментов.

    Сотрудничество платформы Penenza и ЭТП ГПБ — важная возможность поддержать закупочные процедуры заказчиков торговой площадки и обеспечить поставщиков дополнительным инструментом оперативного финансирования.

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