Совместный проект Penenza и ЭТП ГПБ — «Финансирование поставщиков “Газпром нефти"»

25 июня был запущен уникальный совместный проект крупнейшей краудлендинговой площадки в России Penenza и ЭТП ГПБ — «Финансирование поставщиков “Газпром нефти"».
В рамках проекта инвесторы площадки получают возможность проинвестировать займы под исполнение контрактов, заказчиками по которым крупнейшие предприятия нефтегазового сектора РФ. А в качестве исполнителя представлен АО «ЦЗС», принадлежащий ЭТП ГПБ и «Газпромнефть-Снабжение».
Финансирование проектов АО «ЦЗС» предоставляет целый комплекс выгодных преимуществ:
- Стабильность — до 9% годовых;
- Надежность — клиенты АО «ЦЗС» — известные предприятия с хорошей репутацией и устойчивым финансовым положением;
- Технологичность — в своей работе АО «ЦЗС» использует инновационные веб-сервисы и передовые IT-разработки, в том числе платформу isource;
- Безопасность вложений — заемщик вернет займ, т.к. плательщиками являются надежные компании группы Газпром нефть.
На данный момент уже опубликован первый займ от АО «ЦЗС».
№ заявки: 10023492
Сумма займа: 3 000 000 руб.
Срок: 3 месяца
Доходность: 9% годовых
Цель: обеспечение исполнения договора поставки – «Штрипс оцинкованный».
Краудлендинг — эффективный современный механизм финансирования проектов, где инвесторами выступают пользователи площадки, физические и юридические лица, и площадка обеспечивает проверку и финансовую надежность проектов, а также ведет контроль выплат и движения средств за счет новейших цифровых инструментов.
Сотрудничество платформы Penenza и ЭТП ГПБ — важная возможность поддержать закупочные процедуры заказчиков торговой площадки и обеспечить поставщиков дополнительным инструментом оперативного финансирования.