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    Госдума одобрила перевод документов по госзакупкам в электронный вид

    Автор: cfo-russia.ru
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    Государственная дума приняла закон, который поможет упростить, унифицировать и ускорить процесс закупок для государственных и муниципальных нужд. Один из инструментов этого закона – перевод всех документов по ним полностью в электронный вид, сообщает Прайм.

    Теперь порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) станет проще, и будет исключено участие в госзакупках недобросовестных участников и фирм-«однодневок». А одна из основных новелл касается перевода всех стадий закупки в электронный вид. Напомним, что сейчас использовать ЭДО можно только для планирования закупок и отбора подрядчиков.

    Изменения законодательства обеспечат прослеживаемость закупок и позволят автоматизировать контроль за ними, сократят издержки участников процесса, в том числе связанные с бумажным документооборотом, пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.

    Помимо этого, количество конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) сократится с 11 до 3: конкурс, аукцион, запрос котировок. Также сокращаются и требования к извещениям, документации, заявкам на участие в закупках, исключается цикличность закупок и необходимость составления заказчиком документации о них. Если никто не откликнется на конкурс, теперь не нужно будет продлевать приём заявок и проводить новые дополнительные закупочные процедуры.

    Основные положения закона должны вступить в силу 1 января 2022 года, но некоторые статьи начнут действовать позже.

    ЭДО, 44-ФЗ, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
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