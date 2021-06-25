Предельный порог для спецторгов госкомпаний подняли до 800 млн руб.

Правительство РФ увеличило предельный порог для закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 800 млн руб. Соответствующая информация содержится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.

Ранее стоимость одного контракта ограничивалась 400 млн руб. В отдельных случаях это приводило к дроблению закупки на более мелкие лоты, что в свою очередь становилось помехой для выполнения работ, говорится в документе. Например, при строительстве дороги приходилось заключать контракты на неоправданно мелкие участки трассы.

Документ вносит изменения в «Положение об особенностях участия субъектов МСП в закупках госкомпаний». В частности, повышает до 800 млн руб. предельный размер начальной (максимальной) цены контрактов, заключаемых по результатам закупок, в которых могут участвовать только субъекты МСП (с учетом предельного значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности — 120 млн руб. для микропредприятий, 800 млн руб. — для малых предприятий и 2 млрд руб. для средних).

По действующей редакции указанного положения предельный размер контрактов, заключаемых госкомпаниями с субъектами МСП, составляет 400 млн руб.

Для госкомпаний установлена квота на закупки у субъектов МСП. В прошлом году правительство увеличило долю закупок госкомпаний у субъектов МСП с 18 до 20% от совокупного годового стоимостного объема договоров госкомпаний. При этом срок оплаты заказчика по договору был сокращен с 30 до 15 рабочих дней.

По данным «Корпорации МСП», которая осуществляет, в частности, мониторинг выполнения крупнейшими госкомпаниями названной квоты, в 2020 г. объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП составил 3,9 трлн руб., что на 5,3% больше аналогичного показателя 2019 г.