Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Электронное актирование при госзакупках обязательно для более 60 госорганов

    Электронное актирование при госзакупках обязательно для более 60 госорганов

    Поделиться

    Правительство РФ утвердило перечень госорганов, которые должны будут использовать электронное актирование при госзакупках. Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

    В перечень включено 63 ведомства – министерства, федеральные службы и агентства, а также управление делами президента РФ, Счетная палата РФ, Центральная избирательная комиссия РФ и пр.

    Эти Федеральные органы исполнительной власти и их подведомственные учреждения обязаны включать в условия заключаемых контрактов положения о возможности подписания документов о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги в форме электронного документа, сформированного в ЕИС.

    Напомним, что госзаказчики имеют возможность применять электронное актирование при осуществлении своих закупок с 1 января текущего года. Закрывающие документы, созданные в ЕИС в электронной форме, приравнены к бумажным.

    Ранее Федеральное казначейство отмечало, что создание и запуск в ЕИС функционала электронного актирования позволит сократить сроки оплаты товаров, работ, услуг по госконтрактам и в дальнейшем перейти к автоплатежам по госконтрактам.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить