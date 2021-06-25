Электронное актирование при госзакупках обязательно для более 60 госорганов

Правительство РФ утвердило перечень госорганов, которые должны будут использовать электронное актирование при госзакупках. Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В перечень включено 63 ведомства – министерства, федеральные службы и агентства, а также управление делами президента РФ, Счетная палата РФ, Центральная избирательная комиссия РФ и пр.

Эти Федеральные органы исполнительной власти и их подведомственные учреждения обязаны включать в условия заключаемых контрактов положения о возможности подписания документов о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги в форме электронного документа, сформированного в ЕИС.

Напомним, что госзаказчики имеют возможность применять электронное актирование при осуществлении своих закупок с 1 января текущего года. Закрывающие документы, созданные в ЕИС в электронной форме, приравнены к бумажным.

Ранее Федеральное казначейство отмечало, что создание и запуск в ЕИС функционала электронного актирования позволит сократить сроки оплаты товаров, работ, услуг по госконтрактам и в дальнейшем перейти к автоплатежам по госконтрактам.