Минтранс предлагает изменить типовые условия госконтрактов на строительство и ремонт автодорог

Министерство транспорта РФ планирует изменить типовые условия госконтрактов на строительство и ремонт автодорог. Публичное обсуждение проекта завершится 7 июля.

Минтранс предлагает урегулировать вопрос деиндексации цены контракта в случае, когда подрядчик выполняет обязательства досрочно. По словам авторов, при вводе объекта в эксплуатацию ранее срока нужно исключать из цены контракта индексы-дефляторы, которые учитывают инфляцию будущих периодов.

В проекте уточнили типовые условия: досрочно выполненные работы заказчик сможет принять и оплатить без изменения цены контракта. Это допустимо, если есть средства от перераспределения финансирования с поздних периодов на более ранние.