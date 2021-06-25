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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минтранс предлагает изменить типовые условия госконтрактов на строительство и ремонт автодорог

    Минтранс предлагает изменить типовые условия госконтрактов на строительство и ремонт автодорог

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    Министерство транспорта РФ  планирует изменить типовые условия госконтрактов на строительство и ремонт автодорог. Публичное обсуждение проекта завершится 7 июля.

    Минтранс предлагает урегулировать вопрос деиндексации цены контракта в случае, когда подрядчик выполняет обязательства досрочно. По словам авторов, при вводе объекта в эксплуатацию ранее срока нужно исключать из цены контракта индексы-дефляторы, которые учитывают инфляцию будущих периодов.

    В проекте уточнили типовые условия: досрочно выполненные работы заказчик сможет принять и оплатить без изменения цены контракта. Это допустимо, если есть средства от перераспределения финансирования с поздних периодов на более ранние.

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