Казначейство назвало самые частые ошибки при госзакупках во втором полугодии 2020 г.

Федеральное казначейство России провело контроль в финансово-бюджетной сфере в субъектах во 2 полугодии 2020 г. и выявило ряд недостатков и нарушений положений бюджетного законодательства, а также других нормативных правовых актов, регулирующих условия государственных контрактов.

Среди самых частых нарушения при использовании межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета субъекту. Также немало нарушений при формировании отчетности о реализации государственных программ, в том числе об исполнении госзаданий бюджетными и автономными учреждениями субъекта, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета.

Также Казначейство указало на недостатки и нарушения при использовании специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве господдержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капремонта на счете региональных операторов.