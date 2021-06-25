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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Казначейство назвало самые частые ошибки при госзакупках во втором полугодии 2020 г.

    Казначейство назвало самые частые ошибки при госзакупках во втором полугодии 2020 г.

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    Федеральное казначейство России провело контроль в финансово-бюджетной сфере в субъектах во 2 полугодии 2020 г. и выявило ряд недостатков и нарушений положений бюджетного законодательства, а также других нормативных правовых актов, регулирующих условия государственных контрактов.

    Среди самых частых нарушения при использовании межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета субъекту. Также немало нарушений при формировании отчетности о реализации государственных программ, в том числе об исполнении госзаданий бюджетными и автономными учреждениями субъекта, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета.

    Также Казначейство указало на недостатки и нарушения при использовании специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве господдержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капремонта на счете региональных операторов.

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