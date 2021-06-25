Торги имуществом на ЭТП ГПБ в июле 2021 года

На ЭТП ГПБ проходят торги имуществом ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Югорск», «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», АО «Арктик Билдинг Сервисиз» и других организаций. Реализация имущества осуществляется посредством публичного предложения, для участия в большинстве процедур требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC в Москве

На торгах представлен MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC.

Местонахождение: г. Москва, ул. Лестева, 8. к.1. (м. Шаболовская).

Сведения о продавце имущества: АО «Арктик Билдинг Сервисиз».

Начальная цена с НДС: 2 900 000,00 руб.

Дата и время проведения: 23.07.2021 в 11:00 (МСК).

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Мачта связи высотой 60 м в г. Надым

Реализуется через электронные торги «Мачта связи высотой 60 м» и «Оконечная релейная станция 1. Узел связи г. Надым – оконечная релейная станция 2 «Профилакторий».

Расположены по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, профилакторий «0» км.

Собственник: ПАО «Газпром».

Начальная цена: 1 488 001,2 рублей.

Дата и время проведения: 28.07.2021 в 12:00 (МСК).

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Комплект светосигнального оборудования «Светлячок»

На аукцион выставлен Комплект светосигнального оборудования «Светлячок», инв.№ 10067005_1198.

Освещение взлётно-посадочной полосы аэродрома:

Напряжение 380В;

Нагрузка 12 кВт;

Количество огней 2271;

Длина системы 2500 м;

Лампы 12В х 40 Вт.

Предназначен для обеспечения взлета и посадки на не категорированных аэродромах с ВПП длиной 3500м.

Начальная цена: 2 796 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 21.07.2021 в 12:00 (МСК).

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Здание хлебопекарни «Шаллер в ХМАО-Югра

На торги выставлено здание хлебопекарни «Шаллер» с оборудованием.

Расположено по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, п. Приполярный.

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Начальная цена: 4 081 920.00 рублей.

Дата и время проведения: 21.07.2021 в 12:00 (МСК).

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Физкультурно-оздоровительный комплекс в Московской области

Реализуется через электронные торги Физкультурно-оздоровительный комплекс с подвалом.

Место нахождения имущества: Московская область, Луховицкий район, пос. Газопроводск.

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

Начальная цена: 80 907 800.00 рублей.

Дата и время проведения: 01.07.2021 в 11:00 (МСК).

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Проектная документация, результаты гос. экспертизы, движимое и недвижимое имущество

Продажа через электронные торги движимого и недвижимого имущества: проектная документация, результаты гос. экспертизы и объекты недвижимого имущества/сооружения в количестве 11 объектов и движимое имущество в количестве 3406 единиц.

Собственник: Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал Инжиниринговый центр.

Начальная цена: 205 351 727.54 рублей.

Дата и время проведения: 07.07.2021 в 12:00 (МСК).

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Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.