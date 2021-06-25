Страхование рисков при пуске ракеты космического назначения, строительство объектов газораспределения, сейсморазведочные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 28 июня по 2 июля 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Услуги по страхованию рисков при пуске ракеты космического назначения

Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по страхованию рисков при пуске ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Протон-М», многоцелевого лабораторного модуля «Наука», запуске многоцелевого лабораторного модуля «Наука» и стыковке многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с Международной космической станцией.

Дата и время окончания срока приема заявок: 30.06.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 1 748 000 000,00 руб.

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Справка о заказчике: Главным направлением деятельности АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) и объектом сосредоточения основных усилий его коллектива является обеспечение функционирования и эффективной эксплуатации объектов космодрома «Байконур» в рамках единой технической политики, установленной Агентством в отрасли.

Торги ГК Газпром (торги по 223-ФЗ)

Работы по строительству объектов газораспределения в Тверской области

Выполнение работ для нужд ООО «Газпром межрегионгаз» по строительству объектов газораспределения в Тверской области (2 этап) по Программе газификации регионов РФ.

Способ закупки: конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 16.07.2021.

Начальная цена: 1 601 642 810,00 руб.

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Справка о заказчике: Среди приоритетных направлений деятельности Газпром межрегионгаза — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей Российской Федерации, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Проведение полевых широкоазимутальных сейсморазведочных работ

Проведение полевых широкоазимутальных (полноазимутальных) сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3Д по уплотнённой сети наблюдения на Восточно-Ямбургском участке ЯНГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства).

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 07.07.2021.

Начальная цена: 2 131 551 097,54 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром добыча Ямбург» владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с уникальных месторождений: Ямбургского и Заполярного. Также готовит к промышленной разработке Северо-Каменномысское, Каменномысское-море, Обское, Чугорьяхинское, Тазовско-Заполярное, Южно-Парусовое и, в рамках совместного предприятия, Парусовый, Северо-Парусовый и Семаковский участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.