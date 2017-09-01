Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 в сфере строительства

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В сентябре и октябре 2017 г. 69 заказчиков ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 1 062 закупки сферы строительства на сумму более 6 млрд. руб., среди них:

Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 г.

Наименование организации Количество процедур (шт.) Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.) ОАО «Тюмень Водоканал»

110 1,4 млрд. от 184 тыс. до 42 млн. АО «МАШ»

237 858,81 млн. от 700 тыс. до 9 млн. АО «ММЗ «АВАНГАРД» 53 380,53 млн. от 530 тыс. до 128 млн. ОАО «ОмскВодоканал»

69 223,34 млн. от 120 тыс. до 14 млн. АО «НПО Энергомаш»

102 63,78 млн.

от 490 тыс. до 820 тыс.



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