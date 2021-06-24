IX Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»

18 июня 2021 года состоялась IX Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения».

Конференция была организована юридическим факультетом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права), Электронной торговой площадкой Газпромбанка (ЭТП ГПБ), Московским отделением Ассоциации юристов России и Региональной общественной организацией «Объединение выпускников юридического факультета МГУ».

Конференция уже второй год проходит в интерактивном онлайн-формате, техническую организацию которого обеспечивает ЭТП ГПБ.

Для участия в работе конференции были приглашены иностранные партнеры (из стран СНГ, Австрии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Греции, КНР, Индии, Норвегии, Нидерландов, Саудовской Аравии, ФРГ, Швейцарии, Южной Кореи, Японии и других стран), судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции, сотрудники Федеральной антимонопольной службы, Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, иных государственных органов, члены Ассоциации юристов России и Региональной общественной организации «Объединение выпускников юридического факультета МГУ», представители научного сообщества и практикующие юристы.

«Конференция удалась! В этом году на наше приглашение принять участие в конференции откликнулось беспрецедентное количество иностранных специалистов. 42 докладчика из 28 стран! Важно отметить, что они не только согласились выступить с докладами, но также представили свои разделы для коллективной монографии о закупках в различных странах мира. Эту книгу мы планируем выпустить летом на русском и английском языках» - отметил по итогам мероприятия модератор события Кузьма Валерьевич Кичик, доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, исполнительный директор РОО «Объединение выпускников юридического факультета МГУ», исполнительный директор НОЦ МГУ «Публичные закупки и право», к.ю.н.

Основной темой конференции в 2021 году стали правовые проблемы в сфере публичных закупок, возникшие в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19), и пути их преодоления.

В числе приглашенных участников конференции

Демидова Татьяна Павловна , директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов Российской Федерации;

Катамадзе Анна Теймуразовна, заместитель руководителя Федерального казначейства;

Константинов Михаил Юрьевич, генеральный директор ООО «Электронная торговая площадка Газпромбанка», к.т.н.;

Белов Валерий Евгеньевич , доцент кафедры гражданского права МГЮУ имени О.Е. Кутафиона, к.ю.н.;

Беляева Ольга Александровна , профессор РАН, заведующий кафедрой частноправовых дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, д.ю.н.;

Вайпан Виктор Алексеевич , проректор, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.ю.н.;

Губин Евгений Порфирьевич , заведующий кафедрой предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, д.ю.н.;

Кичик Кузьма Валерьевич , доцент кафедры предпринимательского права, директор Научно-образовательного центра "Публичные закупки и право" юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н.;

Никонов Станислав Робертович, руководитель международного направления ООО «Электронная торговая площадка Газпромбанка»;

Сафонов Владимир Викторович , советник Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации;

Сироткина Анна Александровна , советник Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, заведующий кафедрой коммерческого права и процесса Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, к.ю.н.

Станислав Робертович Никонов, руководитель международного направления ЭТП ГПБ так подвел итоги конференции:

«Я хочу поддержать эту энергетику, которая в течение двенадцати часов не позволяла нам сегодня, с Кузьмой, ни на секунду отвлечься и заряжала нас этим позитивом и информацией! Очень много интересного, и очень много сближающего. Важно, что в рамках таких мероприятий, когда мы за двенадцать часов «прогуливаемся» с Дальнего Востока до дальнего-дальнего Запада и понимаем, что мы на самом деле все испытываем те же самые сложности, видим те же самые проблемы и это, наверное, больше нас объединяет. Поэтому, однозначно, ничего бесследно не проходит и это мероприятие, наверное, еще один камешек в нашу стену всеобщего сотрудничества! Поэтому спасибо всем тем, кто нас сегодня послушал – это порядка 600 человек. Хочу поблагодарить всех, кто выступал – это абсолютно прекрасные доклады на разные темы, но в одной глобальной тематике. В такое время достаточно сложно собраться и здорово, что мы можем это сделать в режиме онлайн!»

Конференция позволила обобщить многообразный международный опыт и представить новые решения по преодолению последствий пандемии в экономике.

Ознакомиться с выступлениями спикеров можно по ссылке.