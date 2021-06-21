Порядок реализации ограничений допуска к госзакупкам иностранных промтоваров будет изменен

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает скорректировать ряд положений постановления Правительства РФ № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В планах пересмотреть условия признания страны происхождения предлагаемого к поставке товара, соответствующей требованиям постановления. Так, согласно документу, происходящим из страны – члена ЕАЭС может быть признан товар, сведения о котором содержатся в реестре российской промышленной продукции либо в евразийском реестре промышленных товаров, а также если в отношении товара выдан сертификат СТ-1.

Кроме этого, согласно предлагаемой редакции п. 9 постановления подтверждением страны происхождения товаров предполагается считать ее декларирование в составе заявки.

При этом, подавая заявку, участник соглашается с условием о необходимости представить на стадии заключения или исполнения контракта, указанные в п. 7 сведения или документы.

Номера реестровых записей или регистрационный номер сертификата СТ-1 о поставляемом товаре включается в контракт.

При передаче товара поставщик обязан предоставить заказчику первичные документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции, реестр евразийской промышленной продукции, в случае отсутствии сведении в реестрах – сертификат СТ-1.

Ограничения, установленные постановлением № 617, согласно проекту, не применяются в случаях необходимости обеспечения взаимодействия товаров и закупки запасных частей к оборудованию, закупки спортивного нарезного оружия, а также запасных частей к указанному оружию иностранного производства.