Законопроект об увеличении доли госзакупок у малого бизнеса до 25% принят во втором чтении

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект об увеличении доли госзакупок субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (МСП и СОНКО) с 15% до 25% по действующей редакции 44-ФЗ.

Такая поправка внесена в законопроект о распространении на Фонд сохранения и развития Соловецкого архипелага норм 44-ФЗ, принятый Госдумой в первом чтении в марте текущего года. В сам законопроект были включены две нормы. По одной из них Соловецкий фонд должен будет осуществлять закупки товаров, работ, услуг за счет средств субсидий из федерального бюджета в соответствии с положениями 44-ФЗ. По другой, единственные поставщики по закупкам Соловецкого фонда должны будут определяться указом или поручением президента РФ, постановлением или распоряжением правительства РФ. В настоящее время едпоставщики по такой схеме утверждаются только при предоставлении обоснований о необходимости определения того или иного исполнителя единственным поставщиком по соответствующему контракту.

Ко второму чтению законопроект был дополнен рядом новых норм. В том числе, об увеличении доли госзакупок МСП и СОНКО до 25% с 1 января 2022 г.

Помимо этого, законопроект дополнен нормой по сокращению сроков оплаты по госконтрактам. По госзакупкам у малого бизнеса, извещения о проведении которых размещены в ЕИС в сфере закупок в течение 2022 г., – до 10 дней, после 1 января 2023 года – до 7 дней. По остальным госзакупкам – до 15 дней и до 10 дней соответственно.

Еще одно новое положение законопроекта расширяет перечень условий, при которых нормы 44-ФЗ о национальном режиме при осуществлении госзакупок не действуют. По действующей редакции 44-ФЗ Служба внешней разведки и Федеральная служба безопасности могут не соблюдать нацрежим при закупке средств разведывательной и контрразведывательной деятельности. Поправка предусматривает, что эти ведомства смогут не соблюдать нацрежим при закупках для обеспечения органов.