Можно ли расторгнуть госконтракт, если при его исполнении поставщика включили в РНП

Расторгнуть госконтракт нельзя, если при его исполнении поставщика включили в Реестр недобросовестных поставщиков. К такому выводу пришел Верховный суд РФ.

Заказчик провел закупку с требованием к участникам об отсутствии сведений о них в РНП. Контракт с победителем заключили в мае. При его исполнении выяснилось, что в июле сведения о победителе включили в РНП.

Заказчик отказался от контракта на основании 44-ФЗ (п. 1 ч. 15 ст. 95). Победитель с этим не согласился. Суды его поддержали, указав, что в 44-ФЗ и ГК РФ нет основания для расторжения контракта, если при его исполнении поставщика включили в РНП. Это право не установлено и в самом контракте. К тому же, при рассмотрении заявок и заключении контракта победитель соответствовал требованию об отсутствии сведений о нем в РНП. ВС РФ не стал пересматривать дело.