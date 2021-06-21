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    Госдума приняла второй оптимизационный пакет поправок в 44-ФЗ

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    Госдума приняла в третьем чтении второй оптимизационный пакет поправок в 44-ФЗ. Большинство изменений заработают уже с 1 января 2022 г.

    В частности, вводится универсальная предварительная квалификация по конкурентным процедурам закупки. Участники должны будут подтвердить опыт исполнения минимум одного контракта (44-ФЗ) или договора (223-ФЗ) за последние 3 года, если НМЦК составит 20 млн. руб. и более. Цена исполненной сделки должна будет составлять не менее 20% НМЦК, можно представлять договоры с учетом правопреемства.

    Также сокращается количество открытых конкурентных закупок. Заказчики будут применять только открытый электронный конкурс, аукцион и котировки.

    Отменяется документация по аукционам и конкурсам, вместо которой будет только извещение.

    Кроме этого, отменяются типовые контракты. Типовые контракты и условия, утвержденные до 1 января 2022 г., будут применяться только в части, не противоречащей новой редакции 44-ФЗ. После утверждения правительством типовых условий применение типовых контрактов не будет допускаться.

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