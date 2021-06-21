Как будут корректироваться условия контрактов

Министерство финансов РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Федеральная антимонопольная служба РФ разъяснили нюансы корректировки условий контрактов по 44-ФЗ.

На основании п. 8 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон при соблюдении совокупности условий, предусмотренных указанным пунктом и постановлением Правительства РФ № 1186.

При этом подчеркивается, что указанные в законе независящие от сторон контракта обстоятельства предполагают открытый перечень обстоятельств, в том числе изменение стоимости позиций ценообразующих строительных ресурсов, если указанное изменение возникло по независящим от сторон контракта обстоятельствам.

Таким образом, в случае если существенное изменение стоимости строительных ресурсов привело к увеличению общей стоимости строительства и невозможности исполнения контракта, заключенного на срок не менее одного года, и цена которого составляет не менее 100 млн руб., заказчики вправе, по соглашению сторон, изменить существенные условия контракта.