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    Как будут корректироваться условия контрактов

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    Министерство финансов РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Федеральная антимонопольная служба РФ разъяснили нюансы корректировки условий контрактов по 44-ФЗ.

    На основании п. 8 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон при соблюдении совокупности условий, предусмотренных указанным пунктом и постановлением Правительства РФ № 1186. 

    При этом подчеркивается, что указанные в законе независящие от сторон контракта обстоятельства предполагают открытый перечень обстоятельств, в том числе изменение стоимости позиций ценообразующих строительных ресурсов, если указанное изменение возникло по независящим от сторон контракта обстоятельствам.

    Таким образом, в случае если существенное изменение стоимости строительных ресурсов привело к увеличению общей стоимости строительства и невозможности исполнения контракта, заключенного на срок не менее одного года, и цена которого составляет не менее 100 млн руб., заказчики вправе, по соглашению сторон, изменить существенные условия контракта.

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