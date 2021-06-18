Освоение эксплуатационных газовых скважин, строительство объектов, услуги профессионального аварийно-спасательного формирования — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 21 по 25 июня 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков

Работы по освоению эксплуатационных газовых скважин

Выполнение работ по освоению (испытанию) эксплуатационных газовых скважин, в том числе работы по интенсификации притока методом гидравлического разрыва пласта, при строительстве эксплуатационных газовых скважин на Ковыктинском ГКМ.

Способ закупки: запрос предложений.

Дата и время окончания срока приема заявок: 23.06.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 3 202 683 835,58 руб.

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Справка о заказчике: АО «Газстройпром» – ведущая российская многопрофильная компания, выполняющая полный комплекс работ в рамках реализации инфраструктурных проектов по добыче, переработке и транспортировке природного газа.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Строительство объектов

Строительство объектов: «Куст газоконденсатных скважин №5А12» (вторая очередь), «Куст газоконденсатных скважин №5А05» (вторая очередь).

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 20.07.2021.

Начальная цена: 1 119 423 915,00 руб.

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Справка о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью «Ачим Девелопмент» - совместное предприятие ПАО «Газпром» и Wintershall Dea GmbH. Основной вид производственной деятельности компании – добыча природного газа и нестабильного газового конденсата. ООО «Ачим Девелопмент» создано для реализации проекта по обустройству и разработке участков 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

Торги ГК Газпром (торги по 223-ФЗ)

Услуги профессионального аварийно-спасательного формирования при строительстве скважин

Услуги профессионального аварийно-спасательного формирования (службы) при строительстве скважин на континентальном шельфе с использованием СПБУ и ППБУ в 2021-2023 гг. для нужд ООО «Газпром недра».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 23.06.2021.

Начальная цена: 1 407 439 433,52 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром недра» — специализированная многопрофильная компания, выполняющая централизованно полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляющая заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

Производственная деятельность компании в области геологоразведки направлена на формирование предложений по развитию минерально-сырьевой базы, проведение подсчета запасов углеводородного сырья, постановку их на баланс в Государственной Комиссии по запасам, проведение опытно-промышленной эксплуатации и создание технологической схемы разработки месторождений.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.