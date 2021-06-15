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    Обновлены правила проведения мониторинга закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

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    Правительство РФ утвердило новое положение о порядке обеспечения мониторинга закупок по 44-ФЗ и требованиях к содержанию и порядку подготовки сводного аналитического отчета по результатам мониторинга.

    Кроме того, утверждены сроки подготовки отчета о порядке оценки эффективности деятельности органов контроля, указанных в 44-ФЗ, а также о порядке и сроке проведения мониторинга закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и о требованиях к его содержанию. Соответствующая информация содержится в правительственном постановлении № 814.

    Документ предусматривает правила сбора информации о проведении закупок, в том числе по 223-ФЗ, обобщения, систематизации и оценки информации о проведении указанных закупок, расчета и анализа показателей контрольно-надзорной деятельности.

    Постановления Правительства РФ № 1193 «О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и № 90 «Об утверждении Правил оценки эффективности деятельности органов контроля, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» признаны утратившими силу.

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