Доля российской продукции в госзакупках выросла в 2020 г. до 57%

Доля российской продукции в госзакупках выросла в 2020 г. до 57%, говорится в отчете Министерства промышленности и торговли РФ за 2019-2020 гг.

В прошлом году госзаказчики закупили товары российского производства на 1,7 трлн руб. (1,4 трлн руб. в 2019 г.). На приобретение импортных товаров было затрачено 1,3 трлн руб. (1,4 трлн руб. в 2019 г.).

В сегменте закупок госкомпаний рост доли закупок российской продукции оказался более значительным — 86%. В прошлом году госкомпании потратили на закупку товаров российского производства 4,7 трлн руб. (2,5 трлн руб. в 2019 г.), а на закупку импортных товаров — 749 млрд руб. (2,4 трлн руб. в 2019 г.).

Отмечается, что в 2020 г. заказчики направили в Минпромторг заявки на закупку импортной продукции на 83 млрд руб. Из них по заявкам на 31 млрд руб. был направлен отказ «по формальным признакам». По заявкам на закупку импорта на 17 млрд руб. были выявлены российские аналоги. По заявкам на 24 млрд руб. российских аналогов той или иной импортной продукции не оказалось.

Также в отчете Минпромторга говорится, что в прошлом году значительно увеличилось число компаний и предприятий, информация о продукции которых включена в Реестр российской промпродукции. На конец прошлого года в этот реестр была включена информация о продукции 72 тыс. российских производителей.