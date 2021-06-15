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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Штрафы за невыполнение квот по госзакупкам могут заработать в 2022 г.

    Штрафы за невыполнение квот по госзакупкам могут заработать в 2022 г.

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    Штрафы за необоснованное невыполнение установленных квот по госзакупкам могут быть введены ко второму кварталу следующего года, следует из отчета Министерства промышленности и торговли РФ.

    В министерстве также планируют ввести единую балльную систему подтверждения выпуска российской или локализованной продукции.

    Напомним, что с 2021 г. в силу вступили постановления Правительства РФ о квотах на закупки 107 видов отечественных товаров государственными заказчиками и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производства.

    Механизм квотирования распространяется на радиоэлектронную и телекоммуникационную продукцию, музыкальные инструменты, медицинскую технику и медицинские товары.

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