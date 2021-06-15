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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Торги имуществом на ЭТП ГПБ — конец июня-начало июля 2021 года

    Торги имуществом на ЭТП ГПБ — конец июня-начало июля 2021 года

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    На ЭТП ГПБ проходят торги имуществом ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», ООО «Газпром трансгаз Москва», «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», ООО «ГНП сеть», ООО «ВолгоУралНИПИгаз» и других организаций. Реализация имущества осуществляется посредством публичного предложения, для участия в большинстве процедур требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

    Сооружения, скважины и движимое имущество в Свердловской области

    На ООО ЭТП ГПБ представлено недвижимое имущество: скважины, сооружения, движимое имущество (объекты инфраструктуры, оборудование, отчеты по геофизическим работам разной степени детальности) на Сабардинском и Сухореченском месторождениях Красноуфимского лицензионного участка Свердловской области.

    Начальная цена: 416 622 919.2 руб.

    Дата и время проведения: 30.06.2021 в 11:00 (МСК).

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    Жилой дом на 225,1 кв.м. в Белгородской области

    На Электронной торговой площадке Газпромбанка реализуется Жилой дом, 225,1 кв.м.

    Место нахождения имущества: Белгородская обл., Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, дом 41.

    Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

    Начальная цена: 2 453 000.00 рублей.

    Дата и время проведения: 13.07.2021 в 11:00 (МСК).

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    Имущественный комплекс АЗС в Калужской области

    Реализуется на Электронной торговой площадке Газпромбанка имущественный комплекс АЗС.

    Расположен по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 8 Марта, д. 2, корп. 1.

    Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «ГНП сеть».

    Начальная цена: 8 549 216.00 рублей.

    Дата и время проведения: 09.07.2021 в 12:00 (МСК).

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    Доли в уставном капитале ООО «Полимер»

    Продажа на ООО ЭТП ГПБ доли в уставном капитале ООО «Полимер» в размере 9,696%, принадлежащей ООО «Наш городок», в размере 4,753%, принадлежащей ООО «СервисЭнергоГаз», в размере 85,551%, принадлежащей ООО «ВолгоУралНИПИгаз» (совместные торги).

    Начальная цена: 105 902 350.00 рублей.

    Дата и время проведения: 07.07.2021 в 11:00 (МСК).

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    Проектная документация, результаты гос. экспертизы, движимое и недвижимое имущество

    Продажа через электронные торги движимого и недвижимого имущества: проектная документация, результаты гос. экспертизы и объекты недвижимого имущества/сооружения в количестве 11 объектов и движимое имущество в количестве 3406 единиц.

    Собственник: Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал Инжиниринговый центр.

    Начальная цена: 205 351 727.54 рублей.

    Дата и время проведения: 07.07.2021 в 12:00 (МСК).

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    Физкультурно-оздоровительный комплекс в Московской области

    Реализуется через электронные торги Физкультурно-оздоровительный комплекс с подвалом.

    Место нахождения имущества: Московская область, Луховицкий район, пос. Газопроводск.

    Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

    Начальная цена: 80 907 800.00 рублей.

    Дата и время проведения: 01.07.2021 в 11:00 (МСК).

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    Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.

    крупные процедуры, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
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