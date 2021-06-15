Торги имуществом на ЭТП ГПБ — конец июня-начало июля 2021 года

На ЭТП ГПБ проходят торги имуществом ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», ООО «Газпром трансгаз Москва», «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», ООО «ГНП сеть», ООО «ВолгоУралНИПИгаз» и других организаций. Реализация имущества осуществляется посредством публичного предложения, для участия в большинстве процедур требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Сооружения, скважины и движимое имущество в Свердловской области

На ООО ЭТП ГПБ представлено недвижимое имущество: скважины, сооружения, движимое имущество (объекты инфраструктуры, оборудование, отчеты по геофизическим работам разной степени детальности) на Сабардинском и Сухореченском месторождениях Красноуфимского лицензионного участка Свердловской области.

Начальная цена: 416 622 919.2 руб.

Дата и время проведения: 30.06.2021 в 11:00 (МСК).

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Жилой дом на 225,1 кв.м. в Белгородской области

На Электронной торговой площадке Газпромбанка реализуется Жилой дом, 225,1 кв.м.

Место нахождения имущества: Белгородская обл., Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, дом 41.

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

Начальная цена: 2 453 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 13.07.2021 в 11:00 (МСК).

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Имущественный комплекс АЗС в Калужской области

Реализуется на Электронной торговой площадке Газпромбанка имущественный комплекс АЗС.

Расположен по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 8 Марта, д. 2, корп. 1.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «ГНП сеть».

Начальная цена: 8 549 216.00 рублей.

Дата и время проведения: 09.07.2021 в 12:00 (МСК).

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Доли в уставном капитале ООО «Полимер»

Продажа на ООО ЭТП ГПБ доли в уставном капитале ООО «Полимер» в размере 9,696%, принадлежащей ООО «Наш городок», в размере 4,753%, принадлежащей ООО «СервисЭнергоГаз», в размере 85,551%, принадлежащей ООО «ВолгоУралНИПИгаз» (совместные торги).

Начальная цена: 105 902 350.00 рублей.

Дата и время проведения: 07.07.2021 в 11:00 (МСК).

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Проектная документация, результаты гос. экспертизы, движимое и недвижимое имущество

Продажа через электронные торги движимого и недвижимого имущества: проектная документация, результаты гос. экспертизы и объекты недвижимого имущества/сооружения в количестве 11 объектов и движимое имущество в количестве 3406 единиц.

Собственник: Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал Инжиниринговый центр.

Начальная цена: 205 351 727.54 рублей.

Дата и время проведения: 07.07.2021 в 12:00 (МСК).

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Физкультурно-оздоровительный комплекс в Московской области

Реализуется через электронные торги Физкультурно-оздоровительный комплекс с подвалом.

Место нахождения имущества: Московская область, Луховицкий район, пос. Газопроводск.

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

Начальная цена: 80 907 800.00 рублей.

Дата и время проведения: 01.07.2021 в 11:00 (МСК).

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Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.