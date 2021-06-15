Торги имуществом на ЭТП ГПБ — конец июня-начало июля 2021 года

На ЭТП ГПБ проходят торги имуществом ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», ООО «Газпром трансгаз Москва», «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», ООО «ГНП сеть», ООО «ВолгоУралНИПИгаз» и других организаций. Реализация имущества осуществляется посредством публичного предложения, для участия в большинстве процедур требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.
Сооружения, скважины и движимое имущество в Свердловской области
На ООО ЭТП ГПБ представлено недвижимое имущество: скважины, сооружения, движимое имущество (объекты инфраструктуры, оборудование, отчеты по геофизическим работам разной степени детальности) на Сабардинском и Сухореченском месторождениях Красноуфимского лицензионного участка Свердловской области.
Начальная цена: 416 622 919.2 руб.
Дата и время проведения: 30.06.2021 в 11:00 (МСК).
Жилой дом на 225,1 кв.м. в Белгородской области
На Электронной торговой площадке Газпромбанка реализуется Жилой дом, 225,1 кв.м.
Место нахождения имущества: Белгородская обл., Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, дом 41.
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Начальная цена: 2 453 000.00 рублей.
Дата и время проведения: 13.07.2021 в 11:00 (МСК).
Имущественный комплекс АЗС в Калужской области
Реализуется на Электронной торговой площадке Газпромбанка имущественный комплекс АЗС.
Расположен по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 8 Марта, д. 2, корп. 1.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «ГНП сеть».
Начальная цена: 8 549 216.00 рублей.
Дата и время проведения: 09.07.2021 в 12:00 (МСК).
Доли в уставном капитале ООО «Полимер»
Продажа на ООО ЭТП ГПБ доли в уставном капитале ООО «Полимер» в размере 9,696%, принадлежащей ООО «Наш городок», в размере 4,753%, принадлежащей ООО «СервисЭнергоГаз», в размере 85,551%, принадлежащей ООО «ВолгоУралНИПИгаз» (совместные торги).
Начальная цена: 105 902 350.00 рублей.
Дата и время проведения: 07.07.2021 в 11:00 (МСК).
Проектная документация, результаты гос. экспертизы, движимое и недвижимое имущество
Продажа через электронные торги движимого и недвижимого имущества: проектная документация, результаты гос. экспертизы и объекты недвижимого имущества/сооружения в количестве 11 объектов и движимое имущество в количестве 3406 единиц.
Собственник: Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал Инжиниринговый центр.
Начальная цена: 205 351 727.54 рублей.
Дата и время проведения: 07.07.2021 в 12:00 (МСК).
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Московской области
Реализуется через электронные торги Физкультурно-оздоровительный комплекс с подвалом.
Место нахождения имущества: Московская область, Луховицкий район, пос. Газопроводск.
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Начальная цена: 80 907 800.00 рублей.
Дата и время проведения: 01.07.2021 в 11:00 (МСК).
Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.