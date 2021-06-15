Строительство объектов, сервисное обслуживание, строительно-монтажные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 14 по 18 июня 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Строительство объектов

Строительство объектов: «Куст газоконденсатных скважин №5А22» (третья очередь).

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Начальная цена: 1 138 016 938,00 руб.

Дата подведения итогов: 20.07.2021.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью «Ачим Девелопмент» - совместное предприятие ПАО «Газпром» и Wintershall Dea GmbH. Основной вид производственной деятельности компании – добыча природного газа и нестабильного газового конденсата. ООО «Ачим Девелопмент» создано для реализации проекта по обустройству и разработке участков 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

Сервисное обслуживание

Оказание услуг сервисного обслуживания газотурбинных агрегатов на территории ПАО «Газпром нефть».

Способ закупки: Открытый конкурентный отбор в электронной форме.

Начальная цена: 985 876 803,31 руб.

Дата и время окончания срока приема заявок: 17.06.2021 14:00 (МСК).

Справка о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьскэнергонефть» - сетевая организация (№ 89.1.37 в реестре субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе), ориентированная на работу с компанией ПАО «Газпром нефть».

Осуществляет следующие виды деятельности: передача электроэнергии; техническое обслуживание электрических сетей и электрооборудования; технологические присоединения потребителей; техническое обслуживание и эксплуатация автономных источников питания; капитальный ремонт всех видов электрооборудования; обслуживание систем тепловодохозяйства.

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Выполнение строительно–монтажных работ

КО-034-СМР-ИП-21 на выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Реконструкция смесителей, реагентного хозяйства», «Реконструкция основного блока сооружений: модернизация камер хлопьеобразования, отстойников, автоматизация, реконструкция сопутствующих инженерных систем».

Способ закупки: Попозиционная.

Дата и время окончания срока приема заявок: 22.06.2021 11:00 (МСК).

Начальная цена: 614 473 430,21 руб.

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Справка о заказчике: С 2006 года «Росводоканал Тюмень» (ООО «Тюмень Водоканал»), являющееся преемником тюменского унитарного муниципального предприятия «Водоканал», выполняет функции по водоснабжению и водоотведению города Тюмени.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.