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    Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и ЭТП ГПБ получила премию «Лучшая ИТ-платформа для промышленности»

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    Премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» получила новая биллинговая платформа – совместный проект «Газпром межрегионгаз» (МРГ), Газпромбанка и Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ). Запуск новой платформы прошел в августе 2020 года, регионом пилотного внедрения выступила Псковская область.

    Функционал платформы позволяет абонентам «Газпром межрегионгаз» через «Личный кабинет» отслеживать показания счетчиков потребления природного газа, оплачивать начисления, следить за статусом платежей, а также получать в режиме онлайн необходимые документы и ответы на обращения.

    «В результате комплексной информатизации производственных процессов объем данных непрерывно увеличивается, методы управления и принятия решений все больше основываются на информационных системах. Нами активно внедряются системы, которые в режиме единого окна позволяют потребителю возможность контролировать процессы. Новая Платформа расчётов и взаимодействия с абонентами – как раз один из инструментов эффективного сотрудничества потребителя с газовой компанией, имеющий стратегическое значение для всей отрасли. И это первый шаг на пути внедрения единой экосистемы, которая позволит получать нашим клиентам максимальное количество услуг», – отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

    «Личный кабинет» абонента «Газпром межрегионгаз» доступен в WEB-версии и в виде мобильного приложения для платформ Apple Store и Google Play. Абонент может оплачивать начисления с помощью пластиковой и виртуальной карты, а также через платформы Apple Pay и Google Pay.

    «Биллинговая платформа – это высокотехнологичный цифровой сервис, «единое окно» для потребителей газа. Перед платформой, в том числе, стоит задача упростить абонентам оплату счетов за газ, повысив таким образом собираемость платежей. Уже сейчас абоненты Газпром межрегионгаз могут пользоваться возможностями «Личного кабинета» потребителя газа на любых устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах. Платить за газ через «Личный кабинет» теперь так же удобно и быстро, как оплачивать услуги сотовой связи, можно настроить автоплатеж», – отметил Юрий Иванов, управляющий директор ЭТП Газпромбанка, обеспечившей технологический цикл внедрения новой платформы.

    Новая биллинговая платформа интегрирована с государственной информационной системой (ГИС ЖКХ) и интеллектуальной системой учета газа «Газпром межрегионгаз», построенной на базе Единого пульта управления. Благодаря этому в 2020 году компания реализовала полностью автоматизированный технологический цикл биллинга для абонентов, у которых установлены «умные» счетчики газа.

    За 2021 год к платформе подключилась Ярославская, Новгородская, Самарская и Владимирская области.

    «В этом году мы ставим перед собой задачу запустить биллинговую платформу, в том числе, в Республике Татарстан, Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Еще одна важная задача – интегрировать платформу с региональными многофункциональными центрами предоставления государственных услуг. По нашим расчетам, биллинговая платформа объединит в себе 30-35 млн физических и около трехсот тысяч юридических лиц», – подчеркнул Юрий Иванов.

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