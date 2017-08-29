ЭТП ГПБ стала лауреатом премии "Инновация года 2017"

Электронная торговая площадка Газпромбанка стала лауреатом премии "Инновация года 2017" по одному из ведущих направлений IT-сферы - "Приоритетные направления инновационного развития". Премия "Инновация года 2017" направлена на привлечение внимания бизнес-сообщества к инновационным технологиям российских компаний различных секторов экономики. На протяжении двух месяцев Экспертный совет отбирал и изучал проекты, имеющие наиболее высокий инновационный потенциал и способные повысить эффективность российского бизнеса и госструктур.

Организатором конкурса выступает издание CNews. "Внедрение и развитие инноваций в различных отраслях экономики является необходимым условием конкурентоспособности страны на мировом рынке, – отметил Максим Казак, главный редактор CNews. – Цель премии "Инновация года" – получить некий срез инновационного процесса на российских предприятиях и отметить наиболее удачные и перспективные проекты".

"ЭТП ГПБ предлагает целый комплекс инновационных сервисов, с помощью которых клиенты Площадки из числа промышленных предприятий экономят до 25% корпоративных затрат, - говорит генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. - Это один из самых высоких показателей на рынке электронных закупок". ЭТП ГПБ позволяет индивидуально моделировать бизнес-процессы, имеет наивысший рейтинг безопасности для открытых информационных систем (1Г ФСТЭК РФ и СТО БР ИББС) и не зависит от импортных программных компонентов. Площадка интегрирована с банковскими сервисами Газпромбанка и совместима с основными ERP- и SRM-системами. С 2014 г. ЭТП ГПБ входит в топ-3 электронных площадок, работающих в соответствии с федеральным законодательством о закупках. Объем еженедельных сделок на ЭТБ ГПБ составляет более 20 млрд руб., в торгах участвует 200 городов России и СНГ.