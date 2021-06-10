Новая услуга для заказчиков Торгового портала: шаблон Ценового запроса

Для Заказчиков Торгового портала реализована возможность создания Шаблона стандартного ценового запроса с предустановленными параметрами.

При создании нового Ценового запроса сведения на вкладке «Информация о поставке», в том числе дополнительные, другие требования, будут заполняться данными из шаблона. При этом остается возможность корректировки выбранных значений в процессе работы с черновиком ценового запроса.

Это позволит сэкономить время на создание новых ценовых запросов и оптимизировать работу пользователей Заказчика.

Как создать шаблон для своей организации:

1. скачать и заполнить «Шаблон ЦЗ Заказчика»;

2. отправить заполненный файл на klass@etpgpb.ru с темой письма «Шаблон ЦЗ: наименование заказчика».

Для одной организации возможно создать только один шаблон для каждого типа ЦЗ.

Используйте новые возможности для повышения эффективности закупочного процесса!