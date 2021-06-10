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    Новая услуга для заказчиков Торгового портала: шаблон Ценового запроса

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    Для Заказчиков Торгового портала реализована возможность создания Шаблона стандартного ценового запроса с предустановленными параметрами.

    При создании нового Ценового запроса сведения на вкладке «Информация о поставке», в том числе дополнительные, другие требования, будут заполняться данными из шаблона. При этом остается возможность корректировки выбранных значений в процессе работы с черновиком ценового запроса.

    Это позволит сэкономить время на создание новых ценовых запросов и оптимизировать работу пользователей Заказчика.

    Как создать шаблон для своей организации:

    1. скачать и заполнить «Шаблон ЦЗ Заказчика»;

    2. отправить заполненный файл на klass@etpgpb.ru с темой письма «Шаблон ЦЗ: наименование заказчика».

    Для одной организации возможно создать только один шаблон для каждого типа ЦЗ.

    Используйте новые возможности для повышения эффективности закупочного процесса!

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