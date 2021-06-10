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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Единый личный кабинет для секции «Закупки корпоративных заказчиков»

    Единый личный кабинет для секции «Закупки корпоративных заказчиков»

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    Уважаемые клиенты, рады сообщить, что с 16 июня 2021 г. ЭТП ГПБ запускает в эксплуатацию Единый личный кабинет (ЕЛК) – новый современный сервис, позволяющий пользователю получить доступ ко всем продуктам и услугам ЭТП ГПБ в едином интерфейсе.

    Важно:

    • вход в ЕЛК будет осуществляться с Вашей учетной записью от секции «Закупки корпоративных заказчиков и Торговый портал. Продажа и аренда имущества»;
    • из ЕЛК можно будет перейти на секцию «Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, продажа и аренда имущества» без дополнительной авторизации, выбрав соответствующий раздел, или во всплывающем окне выбрав пункт «Перейти в секцию ЭТП»;
    • вход по прямой ссылке на секцию «Закупки корпоративных заказчиков и Торговый портал закупок малого объема. Продажа и аренда имущества» https://etp.gpb.ru будет доступен без изменений.

    Электронная площадка продолжит развиваться для Вас: появятся новые и востребованные сервисы, позволяющие упростить работу клиентов!

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