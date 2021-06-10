Единый личный кабинет для секции «Закупки корпоративных заказчиков»

Уважаемые клиенты, рады сообщить, что с 16 июня 2021 г. ЭТП ГПБ запускает в эксплуатацию Единый личный кабинет (ЕЛК) – новый современный сервис, позволяющий пользователю получить доступ ко всем продуктам и услугам ЭТП ГПБ в едином интерфейсе.

Важно:

вход в ЕЛК будет осуществляться с Вашей учетной записью от секции «Закупки корпоративных заказчиков и Торговый портал. Продажа и аренда имущества»;

из ЕЛК можно будет перейти на секцию «Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, продажа и аренда имущества» без дополнительной авторизации, выбрав соответствующий раздел, или во всплывающем окне выбрав пункт «Перейти в секцию ЭТП»;

вход по прямой ссылке на секцию «Закупки корпоративных заказчиков и Торговый портал закупок малого объема. Продажа и аренда имущества» https://etp.gpb.ru будет доступен без изменений.

Электронная площадка продолжит развиваться для Вас: появятся новые и востребованные сервисы, позволяющие упростить работу клиентов!